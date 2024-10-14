14 октября

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В Бурятии выбрали «флагманов образования»

В Бурятии выбрали «флагманов образования»
Общество,  Фото:БРИОП
В республике объявлены имена финалистов профессионального конкурса

В Бурятии завершился очный полуфинал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования среди участников проходили на площадке республиканского института образовательной политики.

- Конкурс «Флагманы образования» создаёт условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России, - сообщили в пресс-службе БРИОП.

На полуфинале собрались 27 полуфиналистов, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. В этом году конкурсанты впервые прошли «Собеседование с министром». Это испытание позволяет познакомить потенциальных работодателей с наиболее подготовленными и мотивированными педагогами и управленцами, которые войдут в региональные кадровые резервы, а далее займут вакантные управленческие позиции.

Уже в ноябре более 250 сильнейших управленцев в сфере образования и педагогов из всех регионов России встретятся в мастерской управления «Сенеж» на очном финале, чтобы побороться за возможность войти в федеральный кадровый резерв Минпросвещения России. Бурятию по результатам регионального этапа в финале конкурса «Флагманы образования» представят:
– Тихонов Алексей, директор гимназии № 14 г. Улан-Удэ;
– Медведева Маргарита, учитель физики СОШ № 49 г. Улан-Удэ;
– Горюнова Марина, руководитель центра опережающей профессиональной подготовки БРИТ, г. Улан-Удэ.

Финалистов ждут конкурсные этапы: групповые и индивидуальные. В программе дискуссионные площадки, круглые столы с участием ведущих экспертов в сфере образования, профессиональные, творческие мастерские и многое другое. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, принять участие в просветительских мероприятиях и войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.
Бурятия образование конкурс

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