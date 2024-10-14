В дацанах Бурятии пройдёт Лхабаб Дуйсэн хурал

С 22 по 24 октября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт трёхдневный Лхабаб Дуйсэн хурал. Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей, где Будда провёл три месяца, даруя учение Абхидхармы своей матери и всем находящимся там божествам.- Когда жители Земли призвали Будду и молили его низойти в их мир, на благо всех живых существ Будда принял приглашение. Это событие – нисхождение из мира 33 небожителей – вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира. Считается, что все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз. Поэтому чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни, - рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.В Иволгинском дацане в первый день праздника, 22 октября, с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 ламы прочитают отдельные сутры из свода сочинений Будды «Ганжур». С 17:00 пройдёт «Найдангын нянсан» – ритуал приглашения архатов в память о том, что именно они встречали Будду, когда он спустился из мира 33 небожителей.Основным считается второй день праздника. В этом году он приходится на 23 октября. В этот день с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 ламы проведут «Найдан чого» – ритуал подношения и восхваления шестнадцати архатов.24 октября с 9:00 ламы будут читать молебен, посвящённый защитникам-сахюусанам: Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.Все хуралы будут проходить в новом соборном храме – Цагаалха Цогчен дугане. Он находится напротив южных (основных) ворот храмового комплекса.