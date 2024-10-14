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В центре Улан-Удэ отремонтировали и прочистили ливневую канализацию

В центре Улан-Удэ отремонтировали и прочистили ливневую канализацию
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ

На пересечении Смолина и Советской

В минувшие выходные специалисты комбината по благоустройству отремонтировали ливневую канализацию на участке дороги по улице Советской на пересечении с улицей Смолина. Она была сломана при строительстве двухэтажного дома на Советской. Поэтому в этом месте после дождя скапливалась вода.

«Сотрудники комбината вручную установили дополнительную прочную трубу под лотком теплотрассы, прочистили все кольца и вернули дорожное полотно. Движение на участке восстановлено»,  - сообщает пресс-служба мэрии.

Работы шесть сотрудников комбината проводили два дня.

«Теперь вода с улиц в центре Улан-Удэ будет уходить быстро», - уверены в мэрии.


Протяжённость ливневых канализаций в Улан-Удэ – 39 километров, а городских улиц – 525.

Летом в комбинате по благоустройству объяснили, почему порой сооружения не справляются в потоком. Оказалось, что ливнеприёмники, по которым осадки потом уходят в ливневые отстойники, способны одномоментно забрать в себя около 12 с половиной тысяч литров воды в секунду. Но при аномальных или затяжных дождях время её отвода увеличивается. Всё зависит от пропускной способности устройств. Где-то требуется около 30 минут, где-то – больше часа.

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