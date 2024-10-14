На севере Бурятии появился музей имени Гейдара Алиева

В посёлке Ангоя Северо-Байкальского района Бурятии состоялось открытие музея на вокзале имени Гейдара Алиева. Здесь представлены документальные свидетельства героического труда строителей: исторические стенды, архивные документы, фотографии, книги о БАМе, национальные костюмы, личные вещи и различные предметы быта бамовцев.Экспозиция была открыта в рамках празднования 50-летия со дня строительства БАМ на финансовые средства благотворительной помощи. Также были выделены денежные средства в размере 1 миллиона рублей на приобретение мебели и оборудования с целью создания музея имени Гейдара Алиева в здании вокзала на станции Ангоя.- Идея создать музей на вокзале имени Гейдара Алиева зрела давно, и к юбилею стройки удалось осуществить задуманное. Ведь музей станет хранителем исторической памяти, площадкой для общения взрослых и детей, - сообщает администрация Северо-Байкальского района.Отметим, что Ангоя была возведена строителями «АзербайджанБАМстроя». Многие жители поселения являются этническими азербайджанцами, навсегда оставшимися жить в Северо-Байкальском районе. А здание вокзала для них является предметом гордости и играет важную роль в сохранении национальной культуры. Архитектурное сооружение выполнено в национальном стиле с декоративным панно внутри центрального зала, мозаика которого отражает быт горских народов, черты азербайджанской культуры. В 2008 году на территории муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» состоялась торжественная церемония по присвоению железнодорожному вокзалу станции Ангоя имени одного из зачинателей Байкало-Амурской магистрали Гейдара Алиева, выдающегося государственного и политического деятеля СССР. На здании вокзала была установлена памятная мемориальная доска.