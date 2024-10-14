В селе Бурятии благоустраивают мемориальный парк

В улусе Санага Закаменского района Бурятии стартовали работы по благоустройству парка «Мемориал Победы». Именно эту территорию поддержало наибольшее число жителей в ходе рейтингового голосования.Как сообщили в администрации района, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже проведены работы по заливке бетонной площадки для проведения митингов у мемориала Победы, посвящённого защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также участникам трудового фронта и детям войны.- Территория вокруг памятника преобразилась и стала ещё более привлекательной для жителей поселения, - отмечают местные жители.Программа благоустройства продолжится и в следующем году. В 2025 году планируется установка постаментов для мемориальных плит, которые будут изготавливаться с учётом современных дизайнерских тенденций и требований безопасности.