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На федеральной трассе в Бурятии образовалась жуткая пробка из большегрузов

На федеральной трассе в Бурятии образовалась жуткая пробка из большегрузов
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Фуры там встали из-за гололёда

Утром 14 октября на федеральной трассе в Мухоршибирском районе возникла огромная пробка. Там не могла проехать большегрузы, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Затор образовался на участке с 591-го по 602-ой километр трассы Р-258 «Байкал» – между сёлами Никольск и Хонхолой. Причиной стал гололёд на дороге.

Работы по подсыпке уже ведутся. К ним привлекли комбинированную дорожную машину и погрузчик.

федеральная трасса дороги большегрузные автомобили

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