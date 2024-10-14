На федеральной трассе в Бурятии образовалась жуткая пробка из большегрузов

Утром 14 октября на федеральной трассе в Мухоршибирском районе возникла огромная пробка. Там не могла проехать большегрузы, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».Затор образовался на участке с 591-го по 602-ой километр трассы Р-258 «Байкал» – между сёлами Никольск и Хонхолой. Причиной стал гололёд на дороге.Работы по подсыпке уже ведутся. К ним привлекли комбинированную дорожную машину и погрузчик.