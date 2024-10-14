На федеральной трассе в Бурятии образовалась жуткая пробка из большегрузов

Фуры там встали из-за гололёда
Утром 14 октября на федеральной трассе в Мухоршибирском районе возникла огромная пробка. Там не могла проехать большегрузы, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Затор образовался на участке с 591-го по 602-ой километр трассы Р-258 «Байкал» – между сёлами Никольск и Хонхолой. Причиной стал гололёд на дороге.
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