14 октября

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Забайкальские супруги спасли от гибели двух лебедей

Забайкальские супруги спасли от гибели двух лебедей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вову и Зою заберут в Читинский зоопарк

Владимир и Зоя Гвоздевы из села Аргунска Нерчинско-Заводского округа Забайкальского края спасли от гибели двух лебедей. Супруги дали птицам свои имена – Зоя и Вова.

- Красивые величественные птицы упали во двор супругов рано утром, когда на улице был сильный туман. Вероятно, лебеди сбились с пути. Сейчас птицы уже окрепли, но сломанная лапка не позволяет самке взлететь, а самец её не оставляет, - сообщает ГТРК «Чита».

Как отметили в пресс-службе правительства Забайкальского края, примечательно, что забайкальская пара спасителей отметила в этом году 52 года семейной жизни.

Забайкальский край лебеди

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