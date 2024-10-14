Забайкальские супруги спасли от гибели двух лебедей

Владимир и Зоя Гвоздевы из села Аргунска Нерчинско-Заводского округа Забайкальского края спасли от гибели двух лебедей. Супруги дали птицам свои имена – Зоя и Вова.- Красивые величественные птицы упали во двор супругов рано утром, когда на улице был сильный туман. Вероятно, лебеди сбились с пути. Сейчас птицы уже окрепли, но сломанная лапка не позволяет самке взлететь, а самец её не оставляет, - сообщает ГТРК «Чита».Как отметили в пресс-службе правительства Забайкальского края, примечательно, что забайкальская пара спасителей отметила в этом году 52 года семейной жизни.