Жителям Бурятии рассказали, когда лучше идти в отпуск в новом году



Тем временем эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter объяснили, когда лучше всего брать отпуск в следующем году. Первым делом нужно обратить внимание, сколько рабочих дней в том или ином месяце. От этого напрямую зависят отпускные выплаты.



В 2025-ом больше всего трудовых будней – по 23 – будет в июле и октябре. Кроме того, выгодным отдых окажется в апреле, сентябре и декабре – там по 22 рабочих дня. А вот в январе их всего 17, потому отпуск во второй зимний месяц специалисты брать не советуют.



Кстати, его можно «присоединить» к выходным и праздникам. Например, если сделать перерыв в работе с 9 по 10 января, то отдых в целом продлится 15 дней – с 29 декабря 2024-го по 12 января 2025-го, а потратится всего два отпускных дня. Но это совсем невыгодно в денежном плане, потому придётся решить, что лучше – сэкономить дни или получить большую сумму отпускных.





В отдых рекомендуется включить и выходные. Если, к примеру, взять отпуск с понедельника по пятницу, работодатель не оплатит субботу и воскресенье.



- Берите все семь дней, если хотите получить больше. Ещё один важный момент – даты выплаты премий и бонусов в компании. Если их выдают регулярно примерно в одно и то же время, подгадайте так, чтобы отправиться в отпуск уже после них, – отмечает HeadHunter.



