14 октября

13 октября

Популярное

Жителям Бурятии рассказали, когда лучше идти в отпуск в новом году

Жителям Бурятии рассказали, когда лучше идти в отпуск в новом году
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Делать это советуют в октябре или июле

На прошлой неделе правительство РФ утвердило календарь выходных и праздников на следующий год. В 2025-ом россияне будут трудиться 247, а отдыхать – 118 дней (это с учётом привычных суббот и воскресений). Жители Бурятии, скорее всего, на один больше – то есть 119 – благодаря Сагаалгану. Белый месяц в этот раз наступит 1 марта. Весной страну ждут две трёхдневных рабочих недели и за ними – два сдвоенных уик-энда.

Тем временем эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter объяснили, когда лучше всего брать отпуск в следующем году. Первым делом нужно обратить внимание, сколько рабочих дней в том или ином месяце. От этого напрямую зависят отпускные выплаты.
 
В 2025-ом больше всего трудовых будней – по 23 – будет в июле и октябре. Кроме того, выгодным отдых окажется в апреле, сентябре и декабре – там по 22 рабочих дня. А вот в январе их всего 17, потому отпуск во второй зимний месяц специалисты брать не советуют.

Кстати, его можно «присоединить» к выходным и праздникам. Например, если сделать перерыв в работе с 9 по 10 января, то отдых в целом продлится 15 дней – с 29 декабря 2024-го по 12 января 2025-го, а потратится всего два отпускных дня. Но это совсем невыгодно в денежном плане, потому придётся решить, что лучше – сэкономить дни или получить большую сумму отпускных.

В отдых рекомендуется включить и выходные. Если, к примеру, взять отпуск с понедельника по пятницу, работодатель не оплатит субботу и воскресенье.
 
- Берите все семь дней, если хотите получить больше. Ещё один важный момент – даты выплаты премий и бонусов в компании. Если их выдают регулярно примерно в одно и то же время, подгадайте так, чтобы отправиться в отпуск уже после них, – отмечает HeadHunter.

отдых отпуск работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ «причесали» зелёные шары
В центре Улан-Удэ «причесали» зелёные шары
Общество, 14.10.2024
Яблони у Арбата привели в порядок перед холодами
Жителям Бурятии объяснили, как защититься в лесу от диких зверух
Жителям Бурятии объяснили, как защититься в лесу от диких зверух
Общество, 14.10.2024
Специалисты советуют быть морально готовыми ко встрече с ними
В Улан-Удэ кошке сделали пластику носа и ищут ей хозяев
В Улан-Удэ кошке сделали пластику носа и ищут ей хозяев
Общество, 14.10.2024
Волонтёры сообщили, что новый носик животного работает на 5+
В Улан-Удэ участнице трудового фронта исполнилось 100 лет
В Улан-Удэ участнице трудового фронта исполнилось 100 лет
Общество, 14.10.2024
В годы войны Елена Бубаевна трудилась на швейной фабрике
В Улан-Удэ капитально ремонтируют цех техобслуживания трамваев
В Улан-Удэ капитально ремонтируют цех техобслуживания трамваев
Общество, 14.10.2024
Также в трамвайном управлении строят новый гараж для автотранспорта
В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы
В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы
Общество, 14.10.2024
Николай Санжижапов руководил Кяхтинской ЦРБ целых 22 года
Борец Бурятии стал двукратным чемпионом мира
Борец Бурятии стал двукратным чемпионом мира
Общество, 14.10.2024
Спортсмен победил на международном турнире среди мастеров ковра
В Бурятии коммунальщики не запаслись углём
В Бурятии коммунальщики не запаслись углём
Общество, 14.10.2024
В ситуацию вмешалась прокуратура
В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы
В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы
Общество, 14.10.2024
Он задолжал дочери более 800 тысяч рублей
Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом
Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом
Общество, 14.10.2024
Тратиться на него будущим жильцам не придётся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^