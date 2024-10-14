В Улан-Удэ проверили знание бурятского языка

11 октября в Улан-Удэ, в центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова состоялся ежегодный «Эрхим диктант-2024». Знание бурятского языка проверили участники самых разных возрастов.Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, в этом году диктант прошёл по произведению лауреата литературной премии имени И.К. Калашникова Доржи Сультимова, который лично читал текст перед участниками.Победителями «Эрхим диктанта-2024» стали:1 место – Ирина Баинова;2 место – Владимир Бухаев;3 место – Валерий Зориктуев.Также были вручены поощрительные награды:Долгор Бальжинимаева– «Самый взрослый участник»;Валентина Гармаева – «Самый юный участник».