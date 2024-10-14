В Улан-Удэ проверили знание бурятского языка

В городе прошёл «Эрхим диктант»
11 октября в Улан-Удэ, в центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова состоялся ежегодный «Эрхим диктант-2024». Знание бурятского языка проверили участники самых разных возрастов.
Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, в этом году диктант прошёл по произведению лауреата литературной премии имени И.К. Калашникова Доржи Сультимова, который лично читал текст перед участниками.
Победителями «Эрхим диктанта-2024» стали:
1 место – Ирина Баинова;
2 место – Владимир Бухаев;
3 место – Валерий Зориктуев.
Также были вручены поощрительные награды:
Долгор Бальжинимаева– «Самый взрослый участник»;
Валентина Гармаева – «Самый юный участник».
Он продлится с 22 по 24 октября
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