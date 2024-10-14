В Улан-Удэ капитально ремонтируют цех техобслуживания трамваев

В столице Бурятии капитально ремонтируют цех технического обслуживания МУП «Управление трамвая». Это первый капитальный ремонт за 56 лет – с 1968 года, момента ввода в эксплуатацию цеха. Состояние железобетонных конструкций и смотровых канав было признано аварийным после технического обследования, проведённого ООО «Бурятгражданпроект».– Ремонт идёт сейчас, но подготовительная работа началась намного раньше. Четыре года назад мы рассмотрели этот вопрос и в 2023 году привлекли средства специального казначейского кредита. Здесь в ночь будут ремонтировать и готовить к выходу вагоны для наших пассажиров, – рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков во время проверки хода строительных работ.Строители залили смотровые ямы, построили металлическую эстакаду. Сейчас готовят настил для эстакады.– Мы большое внимание уделяем контролю качества бетона частей железобетонных конструкций. При несоответствии проводим демонтаж и монтаж новых, – отметил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.Мэрия Улан-Удэ уделяет особое внимание развитию трампарка, за последние годы заметно обновился подвижной состав. Закупили современные трамваи «Львята», большие двухсекционные трамваи «Богатырь». Сегодня трамваи перевозят почти 20 млн пассажиров в год и стали любимым видом общественного транспорта у горожан.– Трамваи – это экологичный и безопасный, удобный и быстрый вид городского транспорта. Поэтому мы будем делать все, чтобы и транспорт, и рельсовое хозяйство, и условия труда работников соответствовали стандартам, – заявил мэр Улан-Удэ.Сейчас здесь строят и новый гараж для автотранспорта. Наряду с трамваями идёт активное обновление специального автомобильного транспорта. Новую технику надо обеспечить хорошими условиями хранения.– Это машины подъёмные, машины, которые перевозят людей, ремонтные бригады. В этом году завершаем строительство гаража на шесть машинных мест. Уделяем внимание и рельсовому хозяйству. Приступили к ремонту 250 м на ул. Геологической, Бабушкина. Там ремонт не проводился с 1975 года. Трамвайные линии были волнообразными, что создавало риски внештатных ситуации. Всего мы сделали капитальный ремонт более 10 км путей за четыре года. Ещё 16 км необходимо отремонтировать. С каждым годом планомерно приводим хозяйство в порядок, – добавил Игорь Шутенков.