В Бурятии коммунальщики не запаслись углём

Прокуратура Кяхтинского района проверила готовность муниципальных образований к прохождению отопительного периода и выявила нехватку угля в Наушках.Как было выявлено в ходе проверки, на двух котельных, расположенных в посёлке Наушки, не был создан запас топлива с учётом норматива – использования на 45 суток. Котельные эксплуатирует МБУ «Наушки».Нарушение могло повлечь несоблюдение температурного режима в помещениях социальных объектов и жилых домах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Прокуратура подала в суд иск о возложении на бюджетное учреждение и администрацию городского поселения «Наушкинское» обязанности создать и поддерживать в течение всего отопительного периода 2024-2025 годов нормативный запас топлива на котельных посёлка Наушки.Суд удовлетворил иск. На данный момент запас топлива восполнен, уголь поставляется в штатном режиме.