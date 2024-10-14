Борец Бурятии стал двукратным чемпионом мира

С 7 по 13 октября в хорватском городе Пореч прошёл чемпионат мира среди ветеранов по вольной и греко-римской борьбе. В соревнованиях участвовали борцы до 60 лет, разделённые на пять дивизионов.В первый день чемпионата мира среди мастеров ковра борцы Бурятии завоевали три бронзовые медали. Отличились Тумэн Васильев в весовой категории до 62 кг дивизиона «В» (от 41 до 45 лет), Чингис Ухинов в весовой категории до 70 кг и Александр Гармаев в весовой категории до 62 кг дивизиона «Е» (от 56 до 60 лет).В третий день соревнований отлично выступил член сборной России Булат Дашинимаев. Спортсмен одержал безоговорочную победу над соперником в весовой категории до 78 кг дивизиона «А» (35-40 лет) и получил титул двукратного чемпиона мира.Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, старшим тренером команды Бурятии выступил Даши-Доржи Биликтуев. Капитаном сборной был Баяр Очиров.