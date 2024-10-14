В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы

41-летний житель Кабанского района Бурятии долгое время не выплачивал алименты на своего ребёнка и в итоге лишился свободы.По решению суда с августа 2021 года мужчину обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако он этого не делал, за что привлекался к административной и уголовной ответственности. Несмотря на то, что отец имел доход и возможность ежемесячно выплачивать алименты, накопил долг на сумму 806 тысяч рублей.- Кабанский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Приговор не вступил в законную силу.