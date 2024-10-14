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В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы

В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он задолжал дочери более 800 тысяч рублей

41-летний житель Кабанского района Бурятии долгое время не выплачивал алименты на своего ребёнка и в итоге лишился свободы.

По решению суда с августа 2021 года мужчину обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако он этого не делал, за что привлекался к административной и уголовной ответственности. Несмотря на то, что отец имел доход и возможность ежемесячно выплачивать алименты, накопил долг на сумму 806 тысяч рублей.

- Кабанский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
алименты

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