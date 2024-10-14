В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы



На прошлой неделе не стало заслуженного работника здравоохранения РФ, бывшего главного врача Кяхтинской центральной районной больницы Николая Санжижапова. О его скоропостижной смерти сообщили в Минздраве Бурятии.



Николаю Цырендашиевичу было 74 года. Он родился в 1949-ом в селе Большой Луг в Кяхтинском районе. В 1964-ом году после окончания восьмилетней школы поступил в Кяхтинское медучилище, а, выпустившись оттуда в 1968-ом, устроился фельдшером в участковую больницу в родном селе.



В ноябре того же года ушёл в армию. Служил старшим фельдшером батальона медицинского пункта. В 1971-ом поступил в Читинский государственный медицинский институт. В 1978-ом окончил интернатуру и возглавил Окино-Ключевскую участковую больницу.



С 1983-го по 1986-ой руководил Мало-Куналейской больницей, а потом, с 1986-го по 1992-ой – Тарбагатайской ЦРБ.



С 1992-го по июль 2014-го трудился главным врачом Кяхтинской ЦРБ, затем до ноября 2021-го – замом главврача по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Общий медицинский стаж Николая Санжижапова – более 50 лет.



Будучи руководителем Кяхтинской ЦРБ, он одновременно заведовал отделом здравоохранения Кяхтинского района. Николай Цырендошиевич одним из первых в республике разработал и внедрил метод нового хозяйственного механизма труда в системе здравоохранения. В 1986-ом его избрали депутатом Мало-Куналейского сельского совета, с 1987-го по 1990-ый годы числился в Тарбагатайском райсовете, являлся депутатом Народного Хурала I созыва. С 2003-го входил в Кяхтинский райсовет.



Санжижапова наградили медалью «За трудовую доблесть» и серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». А ещё ему неоднократно вручали почётные грамоты Минздрава РБ и Народного Хурала. В 1998-ом присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».



В Минздраве Бурятии выразили глубочайшие соболезнования семье и близким Николая Цырендашиевича. «Его уход из жизни – утрата для всего профессионального медицинского сообщества», – отметили в ведомстве.



