14 октября

13 октября

Популярное

В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы

В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы
Общество,  Фото:Минздрав Бурятии
Николай Санжижапов руководил Кяхтинской ЦРБ целых 22 года

На прошлой неделе не стало заслуженного работника здравоохранения РФ, бывшего главного врача Кяхтинской центральной районной больницы Николая Санжижапова. О его скоропостижной смерти сообщили в Минздраве Бурятии.

Николаю Цырендашиевичу было 74 года. Он родился в 1949-ом в селе Большой Луг в Кяхтинском районе. В 1964-ом году после окончания восьмилетней школы поступил в Кяхтинское медучилище, а, выпустившись оттуда в 1968-ом, устроился фельдшером в участковую больницу в родном селе.

В ноябре того же года ушёл в армию. Служил старшим фельдшером батальона медицинского пункта. В 1971-ом поступил в Читинский государственный медицинский институт. В 1978-ом окончил интернатуру и возглавил Окино-Ключевскую участковую больницу.

С 1983-го по 1986-ой руководил Мало-Куналейской больницей, а потом, с 1986-го по 1992-ой – Тарбагатайской ЦРБ.

С 1992-го по июль 2014-го трудился главным врачом Кяхтинской ЦРБ, затем до ноября 2021-го – замом главврача по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Общий медицинский стаж Николая Санжижапова – более 50 лет.

Будучи руководителем Кяхтинской ЦРБ, он одновременно заведовал отделом здравоохранения Кяхтинского района. Николай Цырендошиевич одним из первых в республике разработал и внедрил метод нового хозяйственного механизма труда в системе здравоохранения. В 1986-ом его избрали депутатом Мало-Куналейского сельского совета, с 1987-го по 1990-ый годы числился в Тарбагатайском райсовете, являлся депутатом Народного Хурала I созыва. С 2003-го входил в Кяхтинский райсовет.

Санжижапова наградили медалью «За трудовую доблесть» и серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». А ещё ему неоднократно вручали почётные грамоты Минздрава РБ и Народного Хурала. В 1998-ом присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

В Минздраве Бурятии выразили глубочайшие соболезнования семье и близким Николая Цырендашиевича. «Его уход из жизни – утрата для всего профессионального медицинского сообщества», – отметили в ведомстве.

смерть врачи больница некролог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ капитально ремонтируют цех техобслуживания трамваев
В Улан-Удэ капитально ремонтируют цех техобслуживания трамваев
Общество, 14.10.2024
Также в трамвайном управлении строят новый гараж для автотранспорта
В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы
В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы
Общество, 14.10.2024
Николай Санжижапов руководил Кяхтинской ЦРБ целых 22 года
Борец Бурятии стал двукратным чемпионом мира
Борец Бурятии стал двукратным чемпионом мира
Общество, 14.10.2024
Спортсмен победил на международном турнире среди мастеров ковра
В Бурятии коммунальщики не запаслись углём
В Бурятии коммунальщики не запаслись углём
Общество, 14.10.2024
В ситуацию вмешалась прокуратура
В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы
В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы
Общество, 14.10.2024
Он задолжал дочери более 800 тысяч рублей
Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом
Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом
Общество, 14.10.2024
Тратиться на него будущим жильцам не придётся
В Бурятии северяне просят отремонтировать мост-развалюху
В Бурятии северяне просят отремонтировать мост-развалюху
Общество, 14.10.2024
Им объяснили, когда переправу приведут в порядок

В аэропорту Улан-Удэ появились скамейки с Байкалом
В аэропорту Улан-Удэ появились скамейки с Байкалом
Общество, 14.10.2024
А рядом с ними установили такие же урны
В районе Улан-Удэ частично не будет света
В районе Улан-Удэ частично не будет света
Общество, 14.10.2024
Подачу ограничат в будние дни
До -8 похолодает в Бурятии
До -8 похолодает в Бурятии
Общество, 14.10.2024
Некоторые районы республики накроет снег
На оживлённой улице в Улан-Удэ появился светофор
На оживлённой улице в Улан-Удэ появился светофор
Общество, 13.10.2024
Он заработает в ближайшее время

Шаманы в Бурятии набирают небывалую популярность
Шаманы в Бурятии набирают небывалую популярность
Общество, 13.10.2024
Некоторые жаждущие помощи жители республики даже ночуют у их домов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^