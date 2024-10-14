В Бурятии стартует конкурс молодых дизайнеров

В Бурятии объявлен конкурс молодых дизайнеров в рамках проекта «Культурный код Бурятии. Традиции. Мода». В течение проекта состоятся мастер-классы с известными дизайнерами республики, на которых молодых модельеров обучат основам дизайна. Программа также предусматривает наставничество от известных дизайнеров Бурятии, результатом которого будет создание совместных коллекций.Все этапы проекта будут освещаться в формате телевизионного реалити-шоу. В завершение проекта пройдёт «модная битва» команд наставников и состоится гала-показ коллекций молодых дизайнеров.- Проект позволит привлечь молодёжь Бурятии к изучению бурятской культуры через создание особой этнической продукции, отображающей в себе и традиции народа, и современные подходы в дизайне, - сообщает центр креативных индустрий РБ.В проекте могут участвовать как начинающие дизайнеры (опыт до пяти лет), так и все желающие, кто мечтает приобрести творческую профессию. Заявки принимаются до 15 ноября. Заявку необходимо отправлять в свободной форме на электронную почту: orhideya0211mail.ru. Количество мест ограничено.