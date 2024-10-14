Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом





На фасадах зданий в обновлённой исторической части города появятся традиционные геометрические формы и узоры. Для этого пообещали использовать определённую цветовую палитру. А ещё там сделают фигурные парапеты.



- Специалисты компании-застройщика изучили знаковые постройки в республике и обнаружили, что для бурятской архитектуры свойственно применение разнообразных насыщенных цветов, – подчеркнули в УКРТ.



В будущем в сердце города построят межвузовский кампус для студентов, здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и обустроят благоустроенную набережную. На двух улицах – Смолина и Свободы – организуют двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.



Ради нового квартала придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.



Большинство проживающих в центре улан-удэнцев ещё год назад согласились на переезд ради его масштабного обновления. По последним данным, расселить успели уже более 140 человек, живших в домах на улицах Кузнечная, Свободы, Банзарова и Смолина.

Сам жилой квартал украсят элементы национальной символики. Так архитекторы намерены отразить самобытность и историю Бурятии, пояснили ранее в управлении комплексного развития территорий (УКРТ).На фасадах зданий в обновлённой исторической части города появятся традиционные геометрические формы и узоры. Для этого пообещали использовать определённую цветовую палитру. А ещё там сделают фигурные парапеты.- Специалисты компании-застройщика изучили знаковые постройки в республике и обнаружили, что для бурятской архитектуры свойственно применение разнообразных насыщенных цветов, – подчеркнули в УКРТ.В будущем в сердце города построят межвузовский кампус для студентов, здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и обустроят благоустроенную набережную. На двух улицах – Смолина и Свободы – организуют двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.Ради нового квартала придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.Большинство проживающих в центре улан-удэнцев ещё год назад согласились на переезд ради его масштабного обновления. По последним данным, расселить успели уже более 140 человек, живших в домах на улицах Кузнечная, Свободы, Банзарова и Смолина.

Квартиры в новых домах в центре Улан-Удэ, которые возведут через несколько лет, будут сдаваться уже с ремонтом. Речь о предчистовой отделке, которая включает возведение межкомнатных перегородок, обустройство коммуникаций, штукатурку стен и выравнивание полов. Об этом рассказали в компании «ПИК Байкала», занимающейся строительством нового жилого квартала.Новосёлы смогут существенно сэкономить на ремонте – после заселения останется лишь сделать чистовую отделку на свой вкус и бюджет. Лишь небольшая часть квартир будет без предчистовой.