14 октября

13 октября

Популярное

Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом

Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тратиться на него будущим жильцам не придётся

Квартиры в новых домах в центре Улан-Удэ, которые возведут через несколько лет, будут сдаваться уже с ремонтом. Речь о предчистовой отделке, которая включает возведение межкомнатных перегородок, обустройство коммуникаций, штукатурку стен и выравнивание полов. Об этом рассказали в компании «ПИК Байкала», занимающейся строительством нового жилого квартала.

Новосёлы смогут существенно сэкономить на ремонте – после заселения останется лишь сделать чистовую отделку на свой вкус и бюджет. Лишь небольшая часть квартир будет без предчистовой.

Сам жилой квартал украсят элементы национальной символики. Так архитекторы намерены отразить самобытность и историю Бурятии, пояснили ранее в управлении комплексного развития территорий (УКРТ).

На фасадах зданий в обновлённой исторической части города появятся традиционные геометрические формы и узоры. Для этого пообещали использовать определённую цветовую палитру. А ещё там сделают фигурные парапеты.

- Специалисты компании-застройщика изучили знаковые постройки в республике и обнаружили, что для бурятской архитектуры свойственно применение разнообразных насыщенных цветов, – подчеркнули в УКРТ.

В будущем в сердце города построят межвузовский кампус для студентов, здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и обустроят благоустроенную набережную. На двух улицах – Смолина и Свободы – организуют двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.

Ради нового квартала придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.

Большинство проживающих в центре улан-удэнцев ещё год назад согласились на переезд ради его масштабного обновления. По последним данным, расселить успели уже более 140 человек, живших в домах на улицах Кузнечная, Свободы, Банзарова и Смолина.
жилье строительство мастер-план

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ капитально ремонтируют цех техобслуживания трамваев
В Улан-Удэ капитально ремонтируют цех техобслуживания трамваев
Общество, 14.10.2024
Также в трамвайном управлении строят новый гараж для автотранспорта
В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы
В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы
Общество, 14.10.2024
Николай Санжижапов руководил Кяхтинской ЦРБ целых 22 года
Борец Бурятии стал двукратным чемпионом мира
Борец Бурятии стал двукратным чемпионом мира
Общество, 14.10.2024
Спортсмен победил на международном турнире среди мастеров ковра
В Бурятии коммунальщики не запаслись углём
В Бурятии коммунальщики не запаслись углём
Общество, 14.10.2024
В ситуацию вмешалась прокуратура
В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы
В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы
Общество, 14.10.2024
Он задолжал дочери более 800 тысяч рублей
Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом
Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом
Общество, 14.10.2024
Тратиться на него будущим жильцам не придётся
В Бурятии северяне просят отремонтировать мост-развалюху
В Бурятии северяне просят отремонтировать мост-развалюху
Общество, 14.10.2024
Им объяснили, когда переправу приведут в порядок

В аэропорту Улан-Удэ появились скамейки с Байкалом
В аэропорту Улан-Удэ появились скамейки с Байкалом
Общество, 14.10.2024
А рядом с ними установили такие же урны
В районе Улан-Удэ частично не будет света
В районе Улан-Удэ частично не будет света
Общество, 14.10.2024
Подачу ограничат в будние дни
До -8 похолодает в Бурятии
До -8 похолодает в Бурятии
Общество, 14.10.2024
Некоторые районы республики накроет снег
На оживлённой улице в Улан-Удэ появился светофор
На оживлённой улице в Улан-Удэ появился светофор
Общество, 13.10.2024
Он заработает в ближайшее время

Шаманы в Бурятии набирают небывалую популярность
Шаманы в Бурятии набирают небывалую популярность
Общество, 13.10.2024
Некоторые жаждущие помощи жители республики даже ночуют у их домов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^