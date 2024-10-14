В Бурятии северяне просят отремонтировать мост-развалюху

Жители Северо-Байкальского района бьют тревогу из-за состояния моста на дороге между Новым Уояном и Северобайкальском. В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» заявили, что он аварийный и поинтересовались, когда сооружение будут ремонтировать.В ГКУ «Бурятрегионавтодор» пояснили: дефектная стоимость и смета уже готовы. Сейчас ведутся торги по выбору подрядчика. «К ремонту приступят после окончания тендера и подписания контракта», – отметили в учреждении.