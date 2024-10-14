В Бурятии северяне просят отремонтировать мост-развалюху

Им объяснили, когда переправу приведут в порядок
Жители Северо-Байкальского района бьют тревогу из-за состояния моста на дороге между Новым Уояном и Северобайкальском. В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» заявили, что он аварийный и поинтересовались, когда сооружение будут ремонтировать.
В ГКУ «Бурятрегионавтодор» пояснили: дефектная стоимость и смета уже готовы. Сейчас ведутся торги по выбору подрядчика. «К ремонту приступят после окончания тендера и подписания контракта», – отметили в учреждении.
Также в трамвайном управлении строят новый гараж для автотранспорта
Николай Санжижапов руководил Кяхтинской ЦРБ целых 22 года
Спортсмен победил на международном турнире среди мастеров ковра
В ситуацию вмешалась прокуратура
Он задолжал дочери более 800 тысяч рублей
Тратиться на него будущим жильцам не придётся
Им объяснили, когда переправу приведут в порядок
А рядом с ними установили такие же урны
Она находится в 115 квартале
Подачу ограничат в будние дни
Для спецодежды разработали новый фасон
Некоторые районы республики накроет снег
Он заработает в ближайшее время
Некоторые жаждущие помощи жители республики даже ночуют у их домов
Его вдохновил другой незрячий музыкант