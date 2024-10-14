В Бурятии отремонтируют ещё 29 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита

В 2025 году в Бурятии приступят к реконструкции ещё 29 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. В первую очередь в ремонтную кампанию вошли участки 437 - 438 км, 493 - 511 км, 512 - 524 км, мост на 408 км. Объекты приведут в нормативное состояние в рамках концессионного соглашения.В целом общая протяжённость проектируемых участков составила 89 километров. Однако из-за большого объёма капиталовложений, составляющих порядка 6,2 миллиардов рублей, реконструкция будет поэтапной.- По итогам данной поездки мы определили самые сложные участки, которые необходимо в первоочередном порядке приводить в норматив – это 29,6 км. Оставшиеся будут ремонтироваться по мере изыскания денежных средств, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александр Гоге, побывав на месте грядущего ремонта.- До конца текущего года будет определена подрядная организация, и уже в следующем году начнутся работы по приведению в нормативное состояние данного направления дороги, - добавил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в этом году на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита ремонтируют участки общей протяжённостью 84 км: с 16 по 26 км, с 200 по 234 км, с 357 по 387 км, с 438 по 448 км, а также мост на 347 км через реку Алтан.