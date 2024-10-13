На оживлённой улице в Улан-Удэ появился светофор

Он заработает в ближайшее время
На пересечении улицы Трубачеева и переулка Карьерный в Улан-Удэ появился обещанный
искусственный регулировщик. Светофор начнёт функционировать уже в ближайшее время – после того, как утвердят режим его работы, рассказали в городской администрации.
Он позволит упорядочить и обезопасить движение транспорта на этом участке. С установкой светофорного объекта завершится комплексный ремонт дороги в переулке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Он заработает в ближайшее время
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