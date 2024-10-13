13 октября

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Лудуб Очиров рассказал, как писал музыку к первому бурятскому фильму-сказке

Лудуб Очиров рассказал, как писал музыку к первому бурятскому фильму-сказке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его вдохновил другой незрячий музыкант

В начале октября в Улан-Удэ представили игровой фильм «Слёзы дракона» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных сказок и легенд. Он, как сообщал «Байкал-Daily», вошёл в шорт-лист сразу двух международных кинофестивалей – «Свидание с Россией в Бурятии» (6+) и «Хрустальный нерпёнок» (6+), которые развернулись в те дни в республике.

Первые зрители увидели картину в рамках одного из кинофестивалей. Однако точная дата её выхода в широкий прокат пока неизвестна. Ранее сообщалось, что произойдёт это осенью, но сроки в итоге сдвинули. Режиссёр Татьяна Мирошник заверила: в кинотеатрах «Слёзы дракона» покажут не позднее февраля 2025-го.
 
Музыку к сказке написал талантливый певец и композитор из Бурятии Лудуб Очиров. Он, кстати, завоевал в рамках «Свидания с Россией» (6+) приз «За лучшую композиторскую работу» в номинации «Игровые полнометражные фильмы».
 
Музыка, которую создал Лудуб, с одной стороны, по-настоящему бурятская и эмоциональная, а с другой – поистине волшебная и сказочная, отметили на официальной странице проекта во «ВКонтакте». По словам самого Очирова, сочинить её, не видя видеоряд, оказалось очень даже непросто. Наш земляк делал попытку за попыткой, но достойного, по его мнению, результата достичь всё никак не мог.
 
В какой-то момент у него даже опустились руки. Он отчаялся и начинал подумывать о том, что не справится с такой сложной задачей. Решила всё случайная встреча.

- Лудубу предстояла поездка на поезде в другой город и его попутчиком тоже оказался музыкант и тоже – незрячий, – поделились создатели «Слёз дракона». – Познакомились, разговорились и он поделился своими переживаниями. И вдруг после паузы сосед по купе проникновенно сказал, что Лудуб совершает настоящее чудо, ведь, написав музыку к фильму, он покажет пример другим незрячим талантливым композиторам. Потому что никто так раньше не делал.
 
После этого музыкант понял, что должен пройти этот путь до конца – каким бы сложным он ни был.
 
- И всё ради того, чтобы у многих других музыкантов, в том числе – незрячих, выросли крылья. Потому что в творчестве нет никаких преград и всё возможно… И ещё ради того, чтобы фильм «Слёзы дракона» подарил зрителю целую гамму ярких эмоций, чувств и переживаний, открыл все грани бурятской культуры. Если кино – это магия, то музыка – волшебная палочка, без которой, как известно, чудес не бывает, – заключили авторы картины.

Возрастное ограничение – 0+
музыка фильм

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