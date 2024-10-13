13 октября

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В отдалённом районе Бурятии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

В отдалённом районе Бурятии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он действовал в Баунте несколько дней

В прошлый вторник, 8 октября, в Баунтовском районе из-за возгораний в лесах ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписали в райадминистрации.

Тогда в муниципальном образовании действовало сразу шесть пожаров на общей площади в 7 132 гектара. А в воскресенье, 12 октября, ЧС отменили. В районе, как по всей республике, сегодня нет ни одного огненного очага. 
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