В отдалённом районе Бурятии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

Он действовал в Баунте несколько дней
В прошлый вторник, 8 октября, в Баунтовском районе из-за возгораний в лесах ввели
режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписали в райадминистрации.
Тогда в муниципальном образовании действовало сразу шесть пожаров на общей площади в 7 132 гектара. А в воскресенье, 12 октября, ЧС отменили. В районе, как по всей республике
, сегодня нет ни одного огненного очага.
Он заработает в ближайшее время
Его вдохновил другой незрячий музыкант
Некоторые жаждущие помощи жители республики даже ночуют у их домов
С начала года цены на вторичке взлетели почти на 7%
Он действовал в Баунте несколько дней
А ещё каждый житель республики уминает по 200 с лишним яиц в год
На переправу пока не пускают большегрузы
Горожане заявили, что там на лавках «чем только не занимаются»
За три месяца республика «сдала» сразу на 26 позиций
Люди не хотят платить из-за неё за Интернет
А ещё один выходной в республике могут устроить в честь Сагаалгана
В местном общепите оставляют просто космические суммы
А Селенга в столице Бурятии отступает
В республике выпадет снег и похолодает до -20