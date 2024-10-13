В районе Бурятии экстренно ограничили движение на мосту

На переправу пока не пускают большегрузы
В Бичурском районе ограничили движение транспорта через реку Хилок в сторону улуса Алтачей и села Новосретенка. Об этом сообщает «Бичура-инфо.24/7».
Пока заезжать на переправу не могут автомобили грузоподъёмностью свыше 6 тонн. Как пояснили в хозяйственно-транспортном отделе райадминистрации, табу ввели, чтобы не допустить разрушение мостового пролёта. Сооружение ждёт оценка технического состояния и ремонт.
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