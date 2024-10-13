Шаманы в Бурятии набирают небывалую популярность

Соцсети в последние месяцы буквально заполонили посты с просьбами посоветовать хорошего проверенного шамана. Жители Бурятии активно ищут их через одну местную группу во «ВКонтакте», где насчитывается несколько десятков тысяч подписчиков. Там же публикуют имена конкретных служителей этого древнего культа и интересуются, помогли ли они кому-нибудь.
Одна его представительница, к примеру, живёт в отдалённом микрорайоне Улан-Удэ. Мнения насчёт неё разделились. Некоторые наши земляки уверяют: шаманка рассказывает всё очень точно и подробно, но попасть к ней довольно сложно – желающих принимают только по живой очереди. Ждать порой приходится по несколько дней. Ажиотаж, если верить участникам сообщества, просто небывалый.
- Кто не успел, приходит на следующий день. Постоянно ругань с этими очередями. Но кому действительно нужно – попадают. Кто-то ночует там. Тех, у кого в семье, например, недавно были похороны, не принимает, – растолковала одна из подписчиц.
- Живая очередь. На калитке есть листочек. Пишете на нём номер машины, если на автомобиле приехали или своё имя, если пришли пешком. Народу много, приезжать надо очень рано, – подтвердила другая.
- Правду говорит и видит – это точно, – заявила третья. – Мне помогла. Раза два была у неё. Ситуации у всех разные. Может направить, объяснить, посоветовать. Заранее надо готовить вопросы и приходить с подношением – у неё там строго.
В комментариях пишут, что на встрече аудио- и видеозапись запрещены, а говорит шаманка очень быстро – придётся сразу запоминать и вникать. «Попали на третий день. Народу тьма», – утверждают интернет-пользователи.
Часть жителей РБ относятся к таким вещам скептически и только дивятся жаждущим записаться на приём – мол, «21 век, эпоха Интернета и искусственного интеллекта, а люди до сих пор в это верят».
На прошлой неделе в той же группе искали другую шаманку из Бурятии и даже опубликовали фото. Позже она сама отписалась в комментариях под постом. После этого у женщины, по собственному же признанию, резко прибавилось число подписчиков.
Федеральные СМИ и те пишут, что шаманов сегодня приглашают чуть ли не на каждую вторую сделку с недвижимостью, а ещё зовут их для проведения обрядов в новом жилье (возрастное ограничение – 12+).
Есть в республике определённый спрос и на экстрасенсов. В другом сообществе недавно спрашивали ясновидца из баргузинского села Суво. Многие надеются, что люди с такими способностями помогут им разобраться с проблемами и дадут ценный совет. Вот какой пост оставили в паблике:
- В последние полгода наша с супругом жизнь превратилась в муку – уже не знаем что делать. За что не берёмся – не везёт. Такое чувство, что кто-то нам воздух перекрывает, руки опускаются у обоих. Подскажите, кто сможет посмотреть – вдруг на сглазили или же навели что-нибудь тёмное, – гласит запись.
Одна его представительница, к примеру, живёт в отдалённом микрорайоне Улан-Удэ. Мнения насчёт неё разделились. Некоторые наши земляки уверяют: шаманка рассказывает всё очень точно и подробно, но попасть к ней довольно сложно – желающих принимают только по живой очереди. Ждать порой приходится по несколько дней. Ажиотаж, если верить участникам сообщества, просто небывалый.
- Кто не успел, приходит на следующий день. Постоянно ругань с этими очередями. Но кому действительно нужно – попадают. Кто-то ночует там. Тех, у кого в семье, например, недавно были похороны, не принимает, – растолковала одна из подписчиц.
- Живая очередь. На калитке есть листочек. Пишете на нём номер машины, если на автомобиле приехали или своё имя, если пришли пешком. Народу много, приезжать надо очень рано, – подтвердила другая.
- Правду говорит и видит – это точно, – заявила третья. – Мне помогла. Раза два была у неё. Ситуации у всех разные. Может направить, объяснить, посоветовать. Заранее надо готовить вопросы и приходить с подношением – у неё там строго.
В комментариях пишут, что на встрече аудио- и видеозапись запрещены, а говорит шаманка очень быстро – придётся сразу запоминать и вникать. «Попали на третий день. Народу тьма», – утверждают интернет-пользователи.
Часть жителей РБ относятся к таким вещам скептически и только дивятся жаждущим записаться на приём – мол, «21 век, эпоха Интернета и искусственного интеллекта, а люди до сих пор в это верят».
На прошлой неделе в той же группе искали другую шаманку из Бурятии и даже опубликовали фото. Позже она сама отписалась в комментариях под постом. После этого у женщины, по собственному же признанию, резко прибавилось число подписчиков.
Федеральные СМИ и те пишут, что шаманов сегодня приглашают чуть ли не на каждую вторую сделку с недвижимостью, а ещё зовут их для проведения обрядов в новом жилье (возрастное ограничение – 12+).
Есть в республике определённый спрос и на экстрасенсов. В другом сообществе недавно спрашивали ясновидца из баргузинского села Суво. Многие надеются, что люди с такими способностями помогут им разобраться с проблемами и дадут ценный совет. Вот какой пост оставили в паблике:
- В последние полгода наша с супругом жизнь превратилась в муку – уже не знаем что делать. За что не берёмся – не везёт. Такое чувство, что кто-то нам воздух перекрывает, руки опускаются у обоих. Подскажите, кто сможет посмотреть – вдруг на сглазили или же навели что-нибудь тёмное, – гласит запись.
Кстати, год назад, в сентябре 2023-го, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» объясняли, почему к ним сегодня обращаются наши земляки. Делают это по нескольким причинам и в первую очередь – в силу продолжения своей культуры и воспроизводства традиций.