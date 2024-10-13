13 октября

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В Улан-Удэ жильё в старых домах подорожало до 6 с лишним миллионов

В Улан-Удэ жильё в старых домах подорожало до 6 с лишним миллионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года цены на вторичке взлетели почти на 7%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали стоимость жилья на вторичном рынке следом за новостройками в 70 российских городах, где насчитывается более 300 тысяч человек. В среднем по стране квадратный метр за третий квартал 2024-го (с июля по сентябрь) подорожал на 1,4%, а с начала 2024-го – на 6,3%, до 116 251 рубля.

Сами квартиры наценились на 1,7% и 4,6% соответственно – до 6 миллионов 153 тысяч.

В Улан-Удэ (12 место) за «квадрат» жилья на вторичке просят примерно 130 837 рублей. За три последних месяца он стал дороже на 2,8%, с января – на 14,6%. Апартаменты в столице Бурятии сегодня можно приобрести примерно за 6 миллионов 419 тысяч (+0,6% и 6,6% соответственно).

Чита расположилась на 16-й строчке из 70-ти. Там за квадратный метр в старых домах придётся выложить 126 045 рублей, за жильё в среднем – 6 миллионов 830 тысячи (-0,1% за год), в Иркутске (11 место) – 132 047 и 6 миллионов 934 тысячи (прирост за 12 месяцев – 3,7%).

В Улан-Удэ «квадрат» в старых домах с января подорожал ощутимее всего в стране – наряду с Краснодаром, Сочи, Махачкалой и Набережными Челнами.

Московские квартиры сейчас стоят 20 миллионов 43 тысячи, подмосковные – 8 миллионов 337 тысяч, питерские – 11 миллионов 450 тысяч рублей.

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, прирост цен на «вторичке» за три месяца получился примерно такой же, как в новостройках, а вот с начала года стоимость новых квартир увеличилась сильнее.

- Сейчас продолжается сближение ценников на обоих рынках, ведь у новостроек больше нет козыря в виде дешёвой ипотеки, – отметил Луценко. – В четвёртом квартале (октябрь-декабрь) мы ожидаем такую же динамику, что и в третьем – ведь активный сезон продолжается. К тому же многие покупатели опасаются дальнейшего увеличения ключевой ставки, а значит, и процента по ипотеке.

жилье цены на недвижимость

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