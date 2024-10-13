В Бурятии люди объедаются картошкой и хлебом



В Бурятстате поделились любопытными цифрами. Там рассказали, чем жители республики питались дома в ушедшем году.



В ведомстве заявили, что на душу населения в 2023-ем приходилось около 76 килограммов картофеля, 66 кило бахчевых, 36 – фруктов и ягод, 105 – хлебных продуктов, 63 – мяса и 175 кг – молока. А ещё каждый съел примерно по 204 яйца.



- По сравнению с 2022-ым увеличилось среднедушевое потребление овощей и продовольственных бахчевых культур, мяса, фруктов и ягод, – отмечают в Бурятстате.



С картошкой, хлебом, молочкой и яйцами всё пока на прежнем уровне. При этом один житель республики употреблял примерно 2526,1 к/калорий в сутки. Белки в рационе составили в среднем 323 грамма, жиры – 103, а углеводы – 76 граммов.



Сельхозтоваропроизводители в прошлом году обеспечили Бурятию картофелем на 99,5%, мясом – на 78,1%, овощами и бахчевыми культурами – на 59,4%, яйцами – на 46%, молоком – на 44,3%, а фруктам и ягодами – на 7,9%.

