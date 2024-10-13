«Валетом, раздетые, одетые»: Улан-удэнцев шокировала вольная обстановка на Сиреневом бульваре

Сиреневый бульвар в Железнодорожном районе Улан-Удэ обновили всего год назад. Его привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды. За ремонт и благоустройство этой общественной территории проголосовали сами горожане.Там появились новый фонтан с переливающейся цветовой подсветкой, металлическая конструкция в виде сердца для свадебных замочков и «доска признания в любви» на 100 языках мира. Ещё одна фишка – «арка любви» с акустическим эффектом. Если два человека находятся по разные её стороны и говорят шёпотом во внутренние ниши сводов, то всё равно прекрасно слышат друг друга.На бульваре высадили деревья, уложили тротуарные дорожки, сделали современное торшерное освещение, установили металлическое ограждение, удобные скамейки и урны и обустроили летний водопровод. Для безопасности по всему периметру расставили камеры видеонаблюдения.Однако гулять в обновлённой зоне отдыха многим горожанам совсем не хочется. На днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали, что после масштабной реконструкции Сиреневый бульвар стал «местом сборищ гопников и гопниц».- Вечерами – а темнеет сейчас рано – там просто невозможно спокойно пройтись. Что они только не вытворяют! Возле скамеек всё заплёвано, всё в мусоре. На скамейках – грязь от обуви, а за ними справляют нужду, – говорится в публикации, размещённой в группе.Несмотря на урны, которые установили через каждые полметра, повсюду валяются бычки, уверяет анонимный автор.- А на лавках чем только не занимаются – полулежат, лежат – друг на друге, валетом, раздетые, одетые, в позе лотоса и все – с ногами, – гласит запись. – Один мат и крики, крики и мат. Да что такое-то?Речь, судя по всему, идёт о подростках, поскольку в посте задались вопросом, где родители отдыхающих. И в заключение добавили, что рядом открылось «сомнительное заведение», куда зачастили несовершеннолетние.В комментариях участники сообщества заявили, что такие общественные места должны патрулировать полицейские. А детей, мол, просто нужно воспитывать – тогда и вести себя так разнузданно они не будут.Прошлой осенью улан-удэнцы сетовали в той же группе на скопление бездомных на автобусной остановке в 44 квартале. Остановочный павильон призвали демонтировать вместе со скамейкой, чтобы там не собирались люди без определённого места жительства. Горожане писали, что некоторые даже мочились в этом месте.- Пьют, орут, устраивают туалет, – поведали они. – Полнейшая антисанитария. Рядом торговые павильоны, место проходимое. Полицию, соцзащиту вызывали – всё без толку. Звонили в администрацию Октябрьского района, но там, как обычно, отправляют к другим лицам, до которых не достучаться.Власти призвали как-то решить эту проблему. Интернет-пользователи выразили мнение, что для тех, у кого нет дома, нужно строить специальные учреждения, чтобы они не спали прямо на улицах.- Не дай бог оказаться в такой ситуации никому из нас. Конечно, страшно и больно смотреть на то, как спившиеся и, возможно, больные физически люди выживают так круглый год, – подчеркнула одна из посетительниц паблика.В конце марта 2023-го в соцсетях жаловались на людей, пьянствующих на улице Терешковой – прямо напротив Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева.