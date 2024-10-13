Бурятия рухнула в рейтинге по перспективности трудоустройства

Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter подготовили очередной рейтинг российских субъектов по перспективности трудоустройства. Бурятия к началу IV квартала 2024-го опустилась в нём с 9 на 35 место – то есть сразу на 26 строчек. И это «падение» было самым резким в стране.При ранжировании регионов эксперты опирались на несколько ключевых параметров. Среди них – соотношение числа резюме и вакансий на рынке, средняя предлагаемая зарплата, прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособного населения (по данным Росстата), уровень безработицы плюс доля анкет кандидатов, готовых и не готовых к переезду.Каждый показатель имеет свой «вес», который влияет на итоговый балл. У Бурятии он составил 72,55, снизившись на 1,81 пункта – с 74,36. Причина, как выяснилось, в том, что за три месяца в регионе подскочил уровень конкуренции среди соискателей (с 3,3 до 3,7 резюме на вакансию). Устроиться на работу теперь сложнее.Стало больше и тех, кто готов сменить место жительства (1,7% вместо прежних 1,3%). Зарплата, которую предлагают жителям РБ, по данным HeadHunter – примерно 78 500 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения – 18 360. Текущий уровень безработицы достиг 5,2%.Самый сильный рост продемонстрировала Курская область, поднявшаяся сразу на 35 позиций и ставшая седьмой в стране по перспективности трудоустройства. Там заметно увеличился средний размер жалованья – с 53 000 до 66 800 рублей. Но выросла и доля тех, кто хотел бы уехать из региона (с 1,1% до 2,1%).Возглавила рейтинг Амурская область (77,56 балла). В первой пятёрке также значатся соседний Забайкальский край (77,05), Татарстан (76,57), Еврейская АО (75,90) и Белгородская область (75,35).Москва – на 63 месте (68,98 балла). За три месяца столица потеряла всего одну позицию. Там по-прежнему наблюдается более высокая, чем по стране в целом, борьба за рабочие места (4,6 резюме на вакансию против 3,5), а также низкое соотношение средней заработной платы к ПМ (95 900 и 25 879). Иркутская область в этом перечне 34-ая (72,72 балла).Кстати, ещё в феврале Бурятия обгоняла Москву по перспективности трудоустройства. Тогда она была 56-ой, а российская столица – 65-ой. Эксперты объяснили это более напряжённой, чем по РФ, конкуренцией среди ищущих работу, а также низким соотношением жалованья к прожиточному минимуму (на тот момент – 84 400 и 25 879 рублей).