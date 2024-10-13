В столице Бурятии «застыла» Уда

Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться. К воскресенью, 13 октября, она опустилась ещё на 3 сантиметра – до 13-ти (от нулевой отметки гидропоста).Уровень Уды остался прежним – 71 см. Байкал «застыл» на отметке в 456,77 метра (по тихоокеанской системе высот).

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