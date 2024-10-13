В Бурятии ударит «минус»

На этой неделе Бурятию накрыла непогода. На районы обрушился мощный ветер, валивший деревья, а в некоторых из них даже выпал снег.
В ближайшие дни потепления в республике не будет. В воскресенье, 13 октября, синоптики обещают небольшие, а на севере – умеренные осадки, в том числе – мокрый снег. Кое-где установится снежный покров.
Днём столбик термометра не поднимется выше +1, +6 градусов. Местами ожидается всего от 0 до -5. Ветер переменный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. В Улан-Удэ – от +2 до +4.
В понедельник, 14 октября, снег продолжится. На дорогах возможны гололедица и накаты. Ночью – от -5 до -10, местами – от -15 до -20. В дневное время воздух прогреется максимум до 0, +5. В отдельных районах похолодает до -3, -8 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами 15-20 м/с.