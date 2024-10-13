В Улан-Удэ не хотят озеленять облысевший проспект Строителей

На днях в городской администрации рассказали, что после масштабного ремонта дороги на улице Ключевская в Улан-Удэ восстановили так называемую живую изгородь. Там высадили две сотни акаций.Зелёные насаждения появились между тротуаром и проезжей частью – до самой скульптуры «Беркут» на круговой развязке.- Рябины украсили придорожную зону. Мы будем вносить плодородный грунт на разных участках, а весной – сеять газон. На протяжении всей улицы сделаем автоматический водополив, – отметила директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.Всего же за осень на улице Ключевская высадили 1000 крупномерных саженцев рябины, тополя, абрикоса, ясеня, ели и черёмухи. Всё делали разработанному специалистами дендроплану. Его составляют при планировании ландшафтного дизайна или озеленении конкретного участка.Теперь улан-удэнцы хотят, чтобы такую же живую изгородь высадили и на заметно облысевшем в последнее время проспекте Строителей. Однако в мэрии сообщили: восстановить растительность там «не представляется возможным». Всё дело – в охранной зоне водопроводных сетей, составляющей три метра.- В соответствии с правилами, возведение построек, парковок, заборов и посадка насаждений в этой зоне недопустимы, – разъяснили в администрации.Ответ горожан не удовлетворил. «Придумайте какое-нибудь гениальное новое решение, а не ограничивайтесь отписками», – заявила одна из жительниц бурятской столицы в официальном паблике мэрии во «ВКонтакте».А попросивший об озеленении улан-удэнец добавил, что власти всё время повторяют одно и то же.- Раньше там были деревья, которые много лет спасали от автомобильных газов, а тут они стали мешать. Никакой настоящей заботы о здоровье горожан и экологии города. Живой изгороди не хватает на многих участках вдоль проспекта Строителей и эта проблема не решается, – подчеркнул он, отметив в своём комментарии центр управления регионом (ЦУР), правительство РБ и даже генеральную прокуратуру России.