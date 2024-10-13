В столице Бурятии бешеными темпами дорожают новые квартиры

На днях представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, что происходит с ценами на жильё в новостройках в 70 крупнейших городах страны – с населением в 300 с лишним тысяч человек. Специалисты пришли к выводу, что стоимость «квадрата» на первичке в целом по России достигла 137 375 рублей, а самих апартаментов – 7 миллионов 254 тысячи.В Улан-Удэ эти показатели составляют 145 887 и 7 миллионов 21 тысячу рублей. За третий квартал 2024-го года – то есть с июля по сентябрь включительно – квадратный метр в новостройках в столице Бурятии подорожал на 11,9%, а с начала года – на 28%. Квартира, соответственно – на 13,7% и 12,8%.В соседней Чите жильё на первичном рынке обойдётся в 7 миллионов 715 тысяч рублей, в Иркутске – в 7 миллионов 989 тысяч.Улан-Удэ в этот раз побил сразу несколько рекордов. Во-первых, по росту цен на «квадрат» и на новые квартиры за последние три месяца. Если в первом случае столица республики уступила Чите (11,9% и 12,9%), то во втором оказалась лидером. За ней идут Оренбург, Симферополь, Саранск и Киров. За девять же месяцев, с января по сентябрь, квадратный метр в нашем городе тоже наценился сильнее всего в России (на вышеуказанные 28%).По словам генерального директора портала Павла Луценко, в июле-сентябре квартиры на «первичке» подорожали не так ощутимо, как во втором квартале (апреле-июне) и первом (январе-марте). Сказалась отмена льготной ипотеки под 8% годовых, которую «свернули» в середине лета.Это была самая популярная программа на рынке новостроек, которую запустили в 2020 году и с тех пор несколько раз продлевали. За всё время действия по ней выдали более полутора миллионов кредитов, а общий объём сделок достиг 6 триллионов рублей, писали ранее федеральные СМИ.Городов же, где ценники на жильё в новых домах постепенно снижаются, становится всё больше.- Предложение же на первичном рынке за последний квартал в среднем по стране увеличилось на 31% – новостройки стоят нераспроданные, – подчеркнул Павел Луценко. – Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года.