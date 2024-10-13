В трамвайном депо Улан-Удэ проводят ремонт и модернизацию

скрнишот с видео в официальном telegram-канале И. Шутенкова

Фото: скрнишот с видео в официальном telegram-канале И. Шутенкова

Там даже построят гаражи

Накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал, как идут ремонтные работы в МУП «Управление трамвая». О результатах визита туда он рассказал в своём канале в Telegram.

- Мы не только закупаем новую технику и вагоны, обновляем электросетевое хозяйство и занимаемся перекладкой путей, но и развиваем само предприятие. Делаем всё возможное, чтобы людям было комфортно работать, – подчеркнул он.

Не так давно в МУП приступили к капитальному ремонту смотровых канав в цехе технического обслуживания.

- Ремонта там не было с 1968 года, – отметил градоначальник. – Сейчас полностью меняем там рельсы и обновляем железобетонные конструкции. Работа кипит. Завершим её уже в ближайшие месяцы. Также на территории трампарка начали строительство гаражей для спецмашин.

По словам Шутенкова, котлован уже вырыли. Скоро приступят к возведению гаража.