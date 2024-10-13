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В райцентрах в Бурятии завершается строительство двух школ

В райцентрах в Бурятии завершается строительство двух школ
Общество,  Фото:telegram-канал Евгения Луковникова

Они появятся в Хоринске и Кижинге

В Бурятии близится к завершению строительство двух школ в районных центрах – Хоринске и Кижинге. Об этом сообщил в своём telegram-канале зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Накануне, 12 октября, он проинспектировал работы на объектах. Обе школы рассчитаны на 176 учащихся. На возведение каждой в рамках нацпроекта «Образование» выделили порядка 400 миллионов рублей.

- Есть небольшое отставание от графика, но, думаю, строители успевают наверстать и до конца года закончить все строительные работы, –  отметил Евгений Луковников. – В Хоринске это работы по спортзалу, в Кижинге – по благоустройству, планировочным и наружным работам, которые проводятся возле здания. Техника, люди работают, материалами подрядчики обеспечены.

По словам зампреда, в обеих будущих СОШ нужно подключить тепло, прогреть здания и к декабрю завершить отделку, расставить мебель и подготовить оборудование. Уже с нового года школы смогут принять учеников. Их готовность оценили более чем на 80%.

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