Боксёры из Бурятии взяли золото и серебро на чемпионате России

Соревнования прошли в соседнем Иркутске

В прошлую субботу, 12 октября, сразу двое бурятских боксёров – Баир Батлаев и Сандан Санданов – боксировали в финалах чемпионата России (возрастное ограничение – 12+). Он проходил на стадионе «Труд» в Иркутске.

Как сообщили в telegram-канале «Борцы Бурятии», атлет спортивного клуба «Номто» Баир Батлаев, выступавший в категории до 51 килограмма, в финальном поединке одержал убедительную победу над бронзовым призёром чемпионата мира-2021 Ахтемом Закировым из Крыма и стал двукратным чемпионом России.

- Батлаев хорошо начал бой, хотя этого и не было видно, – рассказал на официальном сайте федерации бокса России спортивный журналист, специалист по боксу Александр Беленький. – Его задачей была заставить Закирова показать всё, на что он был способен. Тот и показал. Ахтем небольшого роста и при любой возможности сокращал дистанцию. Но к концу первого раунда Батлаев освоился с этим. Во втором раунде он выглядел лучше, а главное, если можно так сказать, осмысленнее. На повторах было видно, что попадает он лучше и плотнее Закирова. Третий раунд уже пошёл под его диктовку. Смелый Закиров считал, что он победил, он должен был так считать, а как иначе. Но нет.

По словам эксперта, «чётко отработавшие в этом бою судьи назвали победителем Батлаева, и они были правы».

А вот спортсмен «Номто» Сандан Санданов в очень напряжённом, зрелищном и близком поединке уступил Илье Попову из Санкт-Петербурга. Он стал вице-чемпионом России в весовой категории 63,5 кг.

- Бой двух левшей, – отметил Александр Беленький. – Этот поединок прошёл так, как должен проходить любой бой против сильного и умного соперника. Попов был выше ростом, но начал с того, что использовал свои длинные руки почти только для защиты. Санданову удался левый апперкот – и только. Пропустил он всё равно больше – и слева, и особенно справа. Кроме того, Санданов опасно низко пробивал удары с дальней левой руки. Иногда он бил явно ниже пояса. Рефери не всегда это видел по понятной причине. Его зрение было ограничено. Но Попов не жаловался и всё больше контролировал происходящее.

По его словам, в третьем раунде Илья стал отчетливо забирать бой в свою пользу, но концовка вышла несколько скомканной.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, принимать соревнования такого уровня очень ответственно.

- В столицу Приангарья приехали более 300 спортсменов из 65 регионов страны и среди них – победители и призёры чемпионатов Европы и мира. Все отмечают, что в Иркутске их приняли очень радушно, а наша совместная работа прошла отлично, – подчеркнул Кобзев в своём Telegram.

Он добавил, что Иркутскую область представлял 21 спортсмен. Чемпионом России в весовой категории 75 кг стал мастер спорта международного класса Егор Шапочанский. Ещё четыре боксёра Приангарья завоевали бронзовые награды – это Сергей Ярулин (57 кг), Никита Зонь (80 кг), Василий Каверин (80 кг) и Орудж Мамедов (свыше 92 кг). Все они по итогам чемпионата России вошли в основной состав национальной сборной. В резервный состав команды страны включили Семена Марковича и Александра Пономарёва.

Победителем в командном зачёте стала сборная Московской области. Команда Краснодарского края – на втором месте, команда Москвы – третья.

В зачёте физкультурно-спортивных организаций и спортивных ведомств первенствовал ЦСКА, вторым стало «Динамо», третьим – спортобщество профсоюзов «Россия».

Обладатели индивидуальных призов:

Лучшее технико-тактическое мастерство – Егор Шапочанский (Иркутская область).

За волю к победе – Светослав Тетерин (Московская область - Рязанская область).

Лучший судья – Сайд-Хусейн Гайрбеков (Чечня).

«Приз Бориса Лагутина» самому техничному боксёру турнира получил Илья Попов (Санкт-Петербург).

Приз «За доблесть и честь» вручен Тимуру Халилову (Свердловская область).

Посмотреть все результаты можно в новостях на сайте федерации бокса России

Возрастное ограничение – 12+