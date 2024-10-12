Купцу в парке в Бурятии обновили сюртук

На неприглядный вид парка обратили внимание активисты ОНФ
В центральном парке города Кяхта навели в порядок. Об этом сообщили в Народном фронте Бурятии в субботу, 12 октября.
Неделю назад активисты Народного фронта сообщали о дефектах в Центральном парке в Кяхте
. Здесь выявили множество недочётов в виде сломанных урн, разбитых ступеней, провалов в тротуарной плитке и разбросанном мусоре. После этого администрация города оперативно провела ремонтные работы.
- Урны укреплены, отмостка подлита, ступени отремонтированы, мусор убран, а купец красуется в свежем сюртуке, - сообщили в ОНФ.
Зону отдыха обновили всего три года назад, в 2021 году. На эти цели было выделено 54 млн рублей, отметили общественники.
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