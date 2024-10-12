В Бурятии восстанавливают погибший лес













На территории Куйтунского лесничества в Баргузинском районе Бурятии высаживают деревья на землях, которые пострадали от лесных пожаров 2014 - 2016 годах.Лесовосстановление проводится на площади 17 гектаров специалистами Усть-Баргузинского лесхоза. В посадке сеянцев сосны обыкновенной также приняли участие сотрудники Куйтунского и Баргузинского лесничеств, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.- Я благодарю всех лесников за плодотворную работу, пусть наши дети и внуки увидят всю красоту родного края, видят густой, бескрайний лес. Мы будем поддерживать молодые сеянцы и через пару десятков лет здесь будут стоят взрослые деревья, - отметила главный лесничий Куйтунского лесничества Анастасия Степанова.