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В Бурятии восстанавливают погибший лес

В Бурятии восстанавливают погибший лес
Общество,  Фото:РАЛХ
Посадки прошли в Баргузинском районе

На территории Куйтунского лесничества в Баргузинском районе Бурятии высаживают деревья на землях, которые пострадали от лесных пожаров 2014 - 2016 годах.

Лесовосстановление проводится на площади 17 гектаров специалистами Усть-Баргузинского лесхоза. В посадке сеянцев сосны обыкновенной также приняли участие сотрудники Куйтунского и Баргузинского лесничеств, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- Я благодарю всех лесников за плодотворную работу, пусть наши дети и внуки увидят всю красоту родного края, видят густой, бескрайний лес. Мы будем поддерживать молодые сеянцы и через пару десятков лет здесь будут стоят взрослые деревья, - отметила главный лесничий Куйтунского лесничества Анастасия Степанова.


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