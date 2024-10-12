12 октября

11 октября

Популярное

ФК «Бурятия» крупно проиграл первый матч за выход в турнир чемпионов

ФК «Бурятия» крупно проиграл первый матч за выход в турнир чемпионов
Общество,  Фото:скриншот с трансляции матча

В Пермь теперь можно ехать только за опытом

12 октября футбольный клуб «Бурятия» провёл первую игру против победителя кубка Урала и Западной Сибири «Ильпар» из Перми. Эти команды в двух матчах борются за право выступить в финальном турнире лучших любительских команд страны в Сочи в ноябре. Как сообщал «Байкал-Daily», «Бурятия» выиграла кубок Сибири 2024 года.

Интересно, что в Сочи впервые сойдутся победители кубков и чемпионатов лиг по регионам. В предыдущие годы турниры были отдельные, а «Ильпар» в 2022 и 2023 годах становился победителем среди всех российсиких команд-любителей обладателей кубков.

В чемпионате Урала и Западной Сибири «Ильпар» в этом сезоне был вторым, а «Бурятия» в чемпионате Сибирского и Дальневосточных федеральных округов - третьей.

Первый матч за право поехать в Сочи состоялся на Центральном стадионе РБ в Улан-Удэ. Утро в столице Бурятии выдалось ветреным и хмурым, но ко времени начала игры, к 14:00, распогодилось, выглянуло солнце. Правда, ветер не стих.

«Бурятия», разыграв мяч в центральном круге после стартового свистка арбитра, красиво забила уже на десятой секунде встречи! Мяч на счету Алексея Рябованова.

Пропущенный гол весьма разозлил «Ильпар». Пермяки провели ряд неплохих атак, «Бурятия» огрызалась. Но в целом игра шла на равных.

На 28 минуте после розыгрыша углового Артём Зайцев из «Ильпара», пробив головой, сравнял счёт.

«Бурятия» ответила контратакой, но мяч после удара прошёл мимо ворот. На 31 минуте красиво (но мимо) через себя из штрафной гостей пробил Алексей Рябованов. Судья зафиксировал положение вне игры.

На 37 минуте он показал красную карточку главному тренеру «Бурятии» Сергею Белькову – тот попытался поговорить с боковым арбитром, который, как ему показалось, принял неправильное решение. Наставник продолжил руководить действиями команды с трибун, присоединившись к болельщикам.

На 42 минуте судья назначил пенальти в ворота улан-удэнского клуба: пермяка, кстати, сбили прямо на одиннадцатиметровой отметке. Вратарь «Бурятии» Алексей Кармин отбил мяч, но после небольшого розыгрыша и метаний в штрафной он всё же оказался в сетке.

Второй тайм закономерно начался с атак «Бурятии». Команда создала несколько опасных моментов.

На 56 минуте получил травму Алексей Рябованов – его унесли с поля на носилках в машину скорой помощи под аплодисменты болельщиков.

На 62 минуте «Бурятия» опять сфолила в штрафной. Повторить подвиг первого тайма Алексею Кармину не удалось. Евгений Парамонов обманул вратаря «Бурятии», пробив в противоположный от его броска угол.

На 68 минуте капитан «Бурятии» Павел Синаторов вновь нарушил правила в штрафной. «Заработал» третий пенальти, получил вторую жёлтую и удаление с поля. Нарушение, впрочем, было весьма спорным. Синаторов просто махнул назад рукой, задев ей, не видя, соперника. Мяча в том эпизоде с ними даже рядом не было. С трибун после решения арбитра послышалось (и продолжалось до конца игры) «Судью на мыло».

Евгений Парамонов пробил точно. 1:4.

На 90 минуте счёт стал уже 1:5.

За шесть добавленных минут шестой мяч в ворота «Бурятии» не влетел. Это позитивно.

- Пенять на работу судей не стоит - сказал после матча организатору трансляции телекомпании «Ариг ус» главный тренер «Бурятии» Сергей Бельков. - Сами проиграли.

- Установку на игру команда выполнила, - отметил его коллега из «Ильпара» Николай Зайцев. - Мешало немного качество поля. У нас в Перми получше. Комментировать работу судей не буду. Ещё ничего не решено. Будем настраиваться на домашний матч.

Ответная игра пройдёт в Перми 19 октября. Главный тренер «Бурятии» проведёт её на трибуне, а не на скамейке команды у поля. На Урал улан-удэнским футболистом стоит съездить за опытом. Тем более что за удовольствие платит Российский футбольный союз.
ФК "Бурятия" футбол спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии поймали «бежавших» преступников
В Бурятии поймали «бежавших» преступников
Общество, 12.10.2024
Задание выполнили в рамках проверки 
В Бурятии резко похолодает
В Бурятии резко похолодает
Общество, 12.10.2024
Ожидается снег и сильный ветер 
В Улан-Удэ удалось вернуть троих детей в семью
В Улан-Удэ удалось вернуть троих детей в семью
Общество, 12.10.2024
Суд встал на сторону многодетной матери и дал ей шанс
Экспонаты из бурятского музея покажут на выставке в Татарстане
Экспонаты из бурятского музея покажут на выставке в Татарстане
Общество, 12.10.2024
Национальный музей Бурятии представит уникальные памятники буддийского искусства Китая
Улан-удэнцы просят обустроить спортплощадку на заброшенном участке
Улан-удэнцы просят обустроить спортплощадку на заброшенном участке
Общество, 12.10.2024
Общественники уточняют у администрации района информацию о назначении и собственнике участка
В Улан-Удэ волонтёры просят о помощи для найденных на кладбище щенков
В Улан-Удэ волонтёры просят о помощи для найденных на кладбище щенков
Общество, 12.10.2024
Состояние крох, как отмечают добровольцы, ужасающее
Юный футболист из Бурятии вошёл в резерв сборной России U15
Юный футболист из Бурятии вошёл в резерв сборной России U15
Общество, 12.10.2024
Ранее талантливый спортсмен был зачислен в Академию ЦСКА
Улан-удэнцу грозит штраф за кучу гравия
Улан-удэнцу грозит штраф за кучу гравия
Общество, 12.10.2024
Об опасной куче сообщили местные жители 
Житель Бурятии организовал автоклуб поклонников «Волги»
Житель Бурятии организовал автоклуб поклонников «Волги»
Общество, 12.10.2024
Единомышленники принимают участие в патриотических автопробегах и республиканских акциях, в конкурсах и соревнованиях
В Бурятии сняли карантин по золотистой картофельной нематоде
В Бурятии сняли карантин по золотистой картофельной нематоде
Общество, 12.10.2024
Для очистки почвы понадобилось несколько лес 
В Баргузинском районе Бурятии воздвигли Ступу множества дверей
В Баргузинском районе Бурятии воздвигли Ступу множества дверей
Общество, 12.10.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Сибирский шелкопряд угрожает лесам в Кяхтинском районе Бурятии
Сибирский шелкопряд угрожает лесам в Кяхтинском районе Бурятии
Общество, 12.10.2024
Специалисты сообщили, что степень объедания крон сильная
«Жилы застывали»: Певица из Бурятии рассказала о выступлении на шоу Малахова
«Жилы застывали»: Певица из Бурятии рассказала о выступлении на шоу Малахова
Общество, 12.10.2024
Татьяна «Артистка» поделилась пережитым с подписчиками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^