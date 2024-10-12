ФК «Бурятия» крупно проиграл первый матч за выход в турнир чемпионов

В Пермь теперь можно ехать только за опытом

12 октября футбольный клуб «Бурятия» провёл первую игру против победителя кубка Урала и Западной Сибири «Ильпар» из Перми. Эти команды в двух матчах борются за право выступить в финальном турнире лучших любительских команд страны в Сочи в ноябре. Как сообщал «Байкал-Daily», «Бурятия» выиграла кубок Сибири 2024 года.

Интересно, что в Сочи впервые сойдутся победители кубков и чемпионатов лиг по регионам. В предыдущие годы турниры были отдельные, а «Ильпар» в 2022 и 2023 годах становился победителем среди всех российсиких команд-любителей обладателей кубков.

В чемпионате Урала и Западной Сибири «Ильпар» в этом сезоне был вторым, а «Бурятия» в чемпионате Сибирского и Дальневосточных федеральных округов - третьей.

Первый матч за право поехать в Сочи состоялся на Центральном стадионе РБ в Улан-Удэ. Утро в столице Бурятии выдалось ветреным и хмурым, но ко времени начала игры, к 14:00, распогодилось, выглянуло солнце. Правда, ветер не стих.

«Бурятия», разыграв мяч в центральном круге после стартового свистка арбитра, красиво забила уже на десятой секунде встречи! Мяч на счету Алексея Рябованова.

Пропущенный гол весьма разозлил «Ильпар». Пермяки провели ряд неплохих атак, «Бурятия» огрызалась. Но в целом игра шла на равных.

На 28 минуте после розыгрыша углового Артём Зайцев из «Ильпара», пробив головой, сравнял счёт.

«Бурятия» ответила контратакой, но мяч после удара прошёл мимо ворот. На 31 минуте красиво (но мимо) через себя из штрафной гостей пробил Алексей Рябованов. Судья зафиксировал положение вне игры.

На 37 минуте он показал красную карточку главному тренеру «Бурятии» Сергею Белькову – тот попытался поговорить с боковым арбитром, который, как ему показалось, принял неправильное решение. Наставник продолжил руководить действиями команды с трибун, присоединившись к болельщикам.

На 42 минуте судья назначил пенальти в ворота улан-удэнского клуба: пермяка, кстати, сбили прямо на одиннадцатиметровой отметке. Вратарь «Бурятии» Алексей Кармин отбил мяч, но после небольшого розыгрыша и метаний в штрафной он всё же оказался в сетке.

Второй тайм закономерно начался с атак «Бурятии». Команда создала несколько опасных моментов.

На 56 минуте получил травму Алексей Рябованов – его унесли с поля на носилках в машину скорой помощи под аплодисменты болельщиков.

На 62 минуте «Бурятия» опять сфолила в штрафной. Повторить подвиг первого тайма Алексею Кармину не удалось. Евгений Парамонов обманул вратаря «Бурятии», пробив в противоположный от его броска угол.

На 68 минуте капитан «Бурятии» Павел Синаторов вновь нарушил правила в штрафной. «Заработал» третий пенальти, получил вторую жёлтую и удаление с поля. Нарушение, впрочем, было весьма спорным. Синаторов просто махнул назад рукой, задев ей, не видя, соперника. Мяча в том эпизоде с ними даже рядом не было. С трибун после решения арбитра послышалось (и продолжалось до конца игры) «Судью на мыло».

Евгений Парамонов пробил точно. 1:4.

На 90 минуте счёт стал уже 1:5.

За шесть добавленных минут шестой мяч в ворота «Бурятии» не влетел. Это позитивно.

- Пенять на работу судей не стоит - сказал после матча организатору трансляции телекомпании «Ариг ус» главный тренер «Бурятии» Сергей Бельков. - Сами проиграли.

- Установку на игру команда выполнила, - отметил его коллега из «Ильпара» Николай Зайцев. - Мешало немного качество поля. У нас в Перми получше. Комментировать работу судей не буду. Ещё ничего не решено. Будем настраиваться на домашний матч.

Ответная игра пройдёт в Перми 19 октября. Главный тренер «Бурятии» проведёт её на трибуне, а не на скамейке команды у поля. На Урал улан-удэнским футболистом стоит съездить за опытом. Тем более что за удовольствие платит Российский футбольный союз.