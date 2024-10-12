В Улан-Удэ установили информационные щиты для водителей и пассажиров

На остановке «Советская» в центре Улан-Удэ и на повороте на улице Революции 1905 года с улицы Цивилева установили информационные щиты на дорожных знаках для пассажиров, водителей общественного транспорта и автомобилистов.
Они призывают проезжать до конца остановки, не стоять на проезжей части и не поворачивать налево. Знаки насыщенного жёлтого цвета, они обращают на себя внимание и их легко заметить.
- Это сделано для того, чтобы повысить безопасность горожан на опасных участках дорог, - сообщили в комитете по транспорту.
Как сообщал «Байкал-Daily», места остановок «Советская» перенесли в середине сентября, здесь проводятся ремонтные работы. Трамвайные остановки находятся на проезжей части, и некоторые пассажиры выходят на дорогу, не дожидаясь полной остановки транспортных средств. Вероятно, это и стало поводом для установки информационных щитов.
В будущем тут появится светофор, а также обустроят трамвайные остановки с обеих сторон, то есть остановки, которые соответствуют всем нормативным требованиям.
Ориентировочные сроки завершения работ – до конца октября.