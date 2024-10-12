В Бурятии резко похолодает

Ожидается снег и сильный ветер
Синоптики предупреждают жителей Бурятии об ухудшении погоды.
В воскресенье, 13 октября, в республике прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Ожидается понижение температуры и усиление ветра до 20 м/с.
По данным Бурятского гидрометцентра, температура ночью составит 0, -5, местами -9,-14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до 1-6 градусов тепла, местами будет холодно – до 5 мороза. Ветер переменный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём ожидается снег. Температура ночью -составит +1, -3 градуса. Днём 2-4 градуса выше ноля. Ветер переменный 6-11, днём порывы до 15-18 м/с.
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Ожидается снег и сильный ветер
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