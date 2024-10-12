В Улан-Удэ удалось вернуть троих детей в семью

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала на своей странице в соцсети о счастливом разрешении ситуации, о которой она рассказывала летом этого года.
Как сообщал «Байкал-Daily», тогда детский омбудсмен взяла в работу ситуацию по возвращению троих детей в родную семью. После сигнала о семейном неблагополучии малышей пяти, трёх и полутора лет поместили в социальные учреждения. В суде рассматривалось заявление об ограничении мамы в родительских правах.
- В августе рассказывала вам о выезде в Дом ребёнка «Аистёнок» и в Реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Улан-Удэ. В этих двух учреждениях находились дети 5, 3 и 1,5 лет. Орган опеки и попечительства Октябрьского района обратился в суд с заявлением об ограничении их мамы в родительских правах. Встретившись с мамой детей, побеседовав с сотрудниками детских учреждений, мы поняли, что семья ресурсная и женщина заинтересована в возвращении детей, нужно было лишь поддержать её в сложной жизненной ситуации, - отмечает Наталья Ганькина.
На протяжении всего времени судебного разбирательства аппарат детского омбудсмена Бурятии был на связи с мамой. Также подключили к помощи работодателя. Женщина находится в декретном отпуске, работодатель характеризовал сотрудницу положительно и оперативно откликнулся на просьбу помочь - оказал улан-удэнке материальную поддержку для покупки дров на зиму.
- В отделе социальной защиты Улан-Удэ маме предоставили детскую одежду. Октябрьский суд встал на сторону многодетной матери и дал ей шанс. Объединившись, мы сумели сохранить родную семью для трёх крошек. Уже завтра мама обнимет своих сыновей и дочку и заберёт их домой. История семьи показала, как важно сместить акцент с обвинительной функции органов профилактики на поддержку семей. За этим стоит реализация фундаментального права детей на семью, - заключила уполномоченный.