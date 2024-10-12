Экспонаты из бурятского музея покажут на выставке в Татарстане

Национальный музей Бурятии стал партнёром крупного межрегионального выставочного проекта (возрастное ограничение 0+), посвящённого китайскому искусству в коллекциях музеев России, который откроется в октябре, в преддверии саммита стран БРИКС в Казани.Национальный музей Татарстана на одной площадке объединит сразу несколько федеральных и региональных музеев:- Государственный музей-заповедник «Петергоф»;- Государственный музей искусства народов Востока;- Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник;- Национальный музей Республики Бурятия;- Кяхтинский краеведческий музей им. академика В.А. Обручева;- Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова.- Мы рады, что благодаря нашим коллегам, лично директору Алисе Львовне Вяткиной, у нас представилась возможность стать частью этого масштабного выставочного проекта. Мы постарались отобрать экспонаты, которые, как нам кажется, должны продемонстрировать уникальное разнообразие музейных коллекций о Китае. Наш музей хранит одно из лучших собраний в России по истории и искусству буддизма. Значительную её долю составляет буддийское искусство Китая. Как раз часть этой коллекции будет представлена на выставке, - рассказала Татьяна Бороноева, директор Национального музея Бурятии.Национальный музей республики представит уникальные памятники буддийского искусства Китая. Среди них - скульптура «Триада Будд Милэ» (Северная Вэй, V в.) Это алтарная статуэтка, относится к ранней китайской буддийской скульптуре. Была найдена в 1927 году на территории Иволгинского гуннского городища, северной столицы империи Хунну.