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Улан-удэнцы просят обустроить спортплощадку на заброшенном участке

Улан-удэнцы просят обустроить спортплощадку на заброшенном участке
Общество,  Фото:ОНФ
Общественники уточняют у администрации района информацию о назначении и собственнике участка

В региональное отделение Народного фронта обратились жители улан-удэнского микрорайона Загорск. По улице Туполева уже на протяжении 2-3 лет «простаивает» заросшая сорняками заброшенная территория.

- Неизвестная организация в прошлом году складировала здесь бетонные блоки. Для чего их привезли – неизвестно. Всё это «скрыто» за ржавым разваливающимся забором. На территории собираются маргинальные личности. Для детей же шалости на бетонных блоках могут обернуться травмами, - сообщают общественники.

Народный фронт уточняет у администрации района информацию о назначении и собственнике земельного участка. «Хотим обратить внимание города на возможное присоединение участка к скверу 60-летия Победы или благоустройство под спортплощадку», - отметили активисты.
ОНФ спортивная площадка

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