Улан-удэнцы просят обустроить спортплощадку на заброшенном участке

В региональное отделение Народного фронта обратились жители улан-удэнского микрорайона Загорск. По улице Туполева уже на протяжении 2-3 лет «простаивает» заросшая сорняками заброшенная территория.- Неизвестная организация в прошлом году складировала здесь бетонные блоки. Для чего их привезли – неизвестно. Всё это «скрыто» за ржавым разваливающимся забором. На территории собираются маргинальные личности. Для детей же шалости на бетонных блоках могут обернуться травмами, - сообщают общественники.Народный фронт уточняет у администрации района информацию о назначении и собственнике земельного участка. «Хотим обратить внимание города на возможное присоединение участка к скверу 60-летия Победы или благоустройство под спортплощадку», - отметили активисты.