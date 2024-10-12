Улан-удэнцы просят обустроить спортплощадку на заброшенном участке

Общественники уточняют у администрации района информацию о назначении и собственнике участка
В региональное отделение Народного фронта обратились жители улан-удэнского микрорайона Загорск. По улице Туполева уже на протяжении 2-3 лет «простаивает» заросшая сорняками заброшенная территория.
- Неизвестная организация в прошлом году складировала здесь бетонные блоки. Для чего их привезли – неизвестно. Всё это «скрыто» за ржавым разваливающимся забором. На территории собираются маргинальные личности. Для детей же шалости на бетонных блоках могут обернуться травмами, - сообщают общественники.
Народный фронт уточняет у администрации района информацию о назначении и собственнике земельного участка. «Хотим обратить внимание города на возможное присоединение участка к скверу 60-летия Победы или благоустройство под спортплощадку», - отметили активисты.
Их установили для безопасности горожан
Задание выполнили в рамках проверки
Ожидается снег и сильный ветер
Суд встал на сторону многодетной матери и дал ей шанс
Национальный музей Бурятии представит уникальные памятники буддийского искусства Китая
Общественники уточняют у администрации района информацию о назначении и собственнике участка
Состояние крох, как отмечают добровольцы, ужасающее
Ранее талантливый спортсмен был зачислен в Академию ЦСКА
Об опасной куче сообщили местные жители
Единомышленники принимают участие в патриотических автопробегах и республиканских акциях, в конкурсах и соревнованиях
Для очистки почвы понадобилось несколько лес
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Специалисты сообщили, что степень объедания крон сильная
Татьяна «Артистка» поделилась пережитым с подписчиками
Теперь волонтёры ищут животным дом