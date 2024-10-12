Кошка и собака пришли на диспансеризацию в Бурятии













В Закаменском районе работает мобильный медицинский комплекс на базе специального автомобиля «КамАЗ», в котором можно пройти диспансеризацию.Местные жители активно принимают участие. Не остались в стороне даже питомцы закаменцев.- Смотрите, кто пришёл на диспансеризацию! Наши четвероногие друзья прекрасно понимают важность заботы о своём здоровье. А что же вас останавливает? Паспортизация и диспансеризация — это для вас! Записывайтесь на приём, не откладывайте заботу о себе на потом, - призвали в пресс-службе ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».На прошлой неделе мобильный медицинский комплекс принял сегодня 43 человека. Из них 36 пациентов прошли флюорографию, и 7 человек прошли онкологический осмотр и сдали анализы на онкоцитологию в смотровом кабинете.