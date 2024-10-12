В Бурятии поймали «бежавших» преступников

Задание выполнили в рамках проверки
Начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев посетил отдел по конвоированию. Он проверил служебную деятельность подразделения и организацию несения службы сотрудниками.
Руководитель проверил оперативно-служебную деятельность дежурной части учреждения, порядок и организацию хранения имущества учреждения.
- Также им проведена проверка готовности сотрудников к ведению розыска «бежавших» преступников. С данной задачей сотрудники конвоя справились и получили оценку «удовлетворительно», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В завершение визита он провёл комиссионную проверку специального транспорта для перевозки осуждённых.
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Задание выполнили в рамках проверки
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