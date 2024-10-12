В Бурятии поймали «бежавших» преступников

Начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев посетил отдел по конвоированию. Он проверил служебную деятельность подразделения и организацию несения службы сотрудниками.Руководитель проверил оперативно-служебную деятельность дежурной части учреждения, порядок и организацию хранения имущества учреждения.- Также им проведена проверка готовности сотрудников к ведению розыска «бежавших» преступников. С данной задачей сотрудники конвоя справились и получили оценку «удовлетворительно», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.В завершение визита он провёл комиссионную проверку специального транспорта для перевозки осуждённых.