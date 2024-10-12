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В Баргузинском районе Бурятии воздвигли Ступу множества дверей

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В сентябре 2024 года в местности Каралик под руководством лам Баргузинского дацана жителями улуса Уржил и поселения Баянгол возведена Ступа Гоман (Ступа множества дверей, ведущих к Учению).

Ступа Поворота Колеса Дхармы или Ступа множества благоприятных дверей посвящена первому Учению Будды, которое он дал после достижения Просветления. В тибетских традициях это событие называется «первый поворот Колеса Дхармы». Произошло оно в Сарнатхе (Варанаси, Индия), где Будда дал учение о Четырёх Благородных Истинах. Ступени над львиным троном всех подобных Ступ декорированы открытыми дверными проходами, символизирующими открытие дверей Дхармы.
буддизм религия

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