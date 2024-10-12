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«Жилы застывали»: Певица из Бурятии рассказала о выступлении на шоу Малахова

«Жилы застывали»: Певица из Бурятии рассказала о выступлении на шоу Малахова
Общество,  Фото:со страницы Татьяны Артистки
Татьяна «Артистка» поделилась пережитым с подписчиками

Юмористка, певица Татьяна Нежельская, которая выступает под псевдонимом «Артистка», рассказала, как прошли съёмки в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» (возрастное ограничение 12+). Как сообщал «Байкал-Daily», телезрители увидели передачу в конце минувшей недели, 6 октября.

На своей странице в соцсети Татьяна запустила форму обратной связи, где подписчики задавали вопросы. Одним из них был о съёмках на федеральном канале. Пользователь поинтересовался, волновалась ли певица. Исполнительница призналась, что волнение было сильным.

- Конечно! Я пела вживую на федеральном канале. Там уже известные артисты под плюс поют, а я, видимо, бесстрашная. Ну, и Бурятию надо было достойно представить! – поделилась Татьяна. – У меня моментами жилы застывали.

 

Татьяна исполнила свою авторскую песню «Шибко браво», премьера которой состоялась 8 августа. Недавно певица призналась, что предложение выступить у Малахова она получила буквально через пару недель после премьеры песни.

Выступление получилось ярким, под песню танцевала вся студия. Не удержался и Андрей Малахов, пустившись в пляс под задорное Шибко браво». На память певица из Бурятии подарила ему байкальский омуль, бронзовую статуэтку бурятского улигершина и клубничное варенье от её бабушки.

репетиция перед съёмками 



телешоу певица

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