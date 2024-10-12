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В Улан-Удэ начался ремонт трамвайных путей на Ключевской

В Улан-Удэ начался ремонт трамвайных путей на Ключевской
Общество,  Фото:Комитет по строительству
Работы будут проводить только ночью

На улице Ключевская в Улан-Удэ начался ремонт трамвайных путей. Предыдущей ночью работы велись на переезде через трамвайные пути у ДОСААФ. Здесь заменят шпальную решётку, рельсы и уложат резинокордовое покрытие, сообщили в комитете по строительству.

Работы по обновлению трёх переездов в районе ДОСААФ, у 10 корпуса ВСГУТУ и у пересечения с улице Дарханская запланированы в рамках комплексного ремонта дороги по улице Ключевская. Благоутсройство проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Обновлять переезды будут только в ночное время, с 23:00 до 6:00, чтобы не мешать движению трамваев днём.


Переезд в районе ДОСААФ обещают отремонтировать с 10 по 12 октября, у 10 корпуса ВСГУТУ – с 14 по 16 октября. На время работ два переезда будут закрыты для движения автотранспорта. Последним будут обновлять переезд у пересечения с улицей Дарханская, работы продлятся с 16 октября и до конца месяца. Этот переезд будет закрыт для транспорта только ночью, а днём будет действовать ограничение движения по полосам.

Схемы городских маршрутов здесь не меняются.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно начался ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина. Здесь не было ремонта с 1975 года. Планируют заменить 250 метров путей. Вместо деревянных шпал уложат железобетонные.

Перед эти завершили ремонт трамвайных путей на улице Сахьяновой. Здесь заменили 166 метров рельсошпальных решёток


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