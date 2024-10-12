Победитель конкурса «Дальневосточный квест» взяла от Бурятии всё

Она и муж в восторге от призовой поездки

Наталья Бондаренко, победитель «Дальневосточного квеста» на стенде минвостокразвития России и корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на выставке «Россия», вернулась из Бурятии и делится впечатлениями!



Наталья родом из Саратовской области, а Дальний Восток для неё всегда казался чем-то недосягаемым - слишком он далёк от региона Средней Волги. Но он всегда был в мечтах и возможных будущих планах. Поэтому квест на выставке «Россия» Наталья проходила с особым интересом. В итоге счастливые 100 баллов и путёвка в Бурятию, где Наталья побывала вместе с мужем.

- Для нас открылся совершенно новый мир, - цитирует Наталью Бондаренко телеграм-канал министерства. - Регион удивил своим разнообразием, сочетанием природных красот и древней культуры. Особенно поразил Байкал с его удивительной природой, мощной целительной энергией, берегами, которые открывались то острыми скалами, то плавными холмами, то песчаными дюнами. Но самое главное - в Бурятии хорошие люди с невероятным жизнелюбием, гостеприимством и солнечными улыбками!

Путешествие получилось насыщенным. Улан-Удэ впечатлил сочетанием национального бурятского колорита, отголосков царской империи и советских времён. Гости прогулялись по пешеходной части улицы Ленина - местному Арбату, увидели триумфальную арку «Царские ворота», посетили музей истории Бурятии и Бурятский театр оперы и балета.

Впервые познакомились с религиозной историей Бурятии, буддийской культурой и дацанами с ламами-целителями. Получили наслаждение от местной кухни - попробовали бурятские буузы, шулэн, саламат и боовы, а также сагудай из омуля и хариуса.

«В планах Натальи - посетить другие регионы Дальнего Востока. Для начала Чукотку. Также в мечтах Камчатка, которая, уверены, скоро станет реальностью», - отметили в минвостокразвитии.