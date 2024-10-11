В Бурятии едва ли не каждая вторая покупка недвижимости проходит с участием шамана

В Бурятии около половины сделок на рынке жилой недвижимости проходит с участием шамана. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой гендиректора крупной риелторской компании Ильдара Хусаинова.По его словам, около половины населения Бурятии обращаются к шаманам по самым разным вопросам, включая вложение денег и смену места жительства.Также гендиректор агентства недвижимости отметил, что вся та же половина консультируется с шаманами на разных этапах сделки. И чаще всего при выборе объекта, подходит тот или иной данному человеку или семье. «То есть так или иначе это около 40-50% сделок», - уточнил мужчина.Кроме того, после сделки шамана также приглашают, чтобы он провёл обряд в новом жилье.