Шесть сотрудников республиканской больницы стали заслуженными врачами Бурятии

Заслуженными врачами Бурятии стали:

4 октября на торжественном собрании, посвящённом празднованию 100-летия республиканской клинической больницы имени Семашко, сразу шесть врачей были удостоены высокой награды - звания «Заслуженный врач Республики Бурятия».- Людмила Гармаева, врач-эндоскопист эндоскопического отделения;- Алима Давын-оол, врач-эндокринолог эндокринологического отделения;- Дарима Сосорова, заведующая отделением, врач-офтальмолог микрохирургического глазного отделения для взрослых;- Андрей Урбатов, заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №3;- Андрей Хунхинов, заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации №2;- Татьяна Чимитдоржиева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.Это звание присваивается врачам за заслуги в охране здоровья населения, организации и оказании лечебно-профилактической помощи с использованием в практике работы современных достижений медицинской науки и техники.