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Шесть сотрудников республиканской больницы стали заслуженными врачами Бурятии

Шесть сотрудников республиканской больницы стали заслуженными врачами Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Звание присваивается врачам за заслуги в охране здоровья населения

4 октября на торжественном собрании, посвящённом празднованию 100-летия республиканской клинической больницы имени Семашко, сразу шесть врачей были удостоены высокой награды - звания «Заслуженный врач Республики Бурятия».

Заслуженными врачами Бурятии стали:

- Людмила Гармаева, врач-эндоскопист эндоскопического отделения;
- Алима Давын-оол, врач-эндокринолог эндокринологического отделения;
- Дарима Сосорова, заведующая отделением, врач-офтальмолог микрохирургического глазного отделения для взрослых;
- Андрей Урбатов, заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №3;
- Андрей Хунхинов, заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации №2;
- Татьяна Чимитдоржиева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

Это звание присваивается врачам за заслуги в охране здоровья населения, организации и оказании лечебно-профилактической помощи с использованием в практике работы современных достижений медицинской науки и техники.
врачи больница

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